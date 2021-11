Calçadão será palco de manifestações neste sábado em Londrina

Na data em que o Brasil celebra o Dia da Consciência Negra, em alusão à morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, neste sábado (20), grupos ligados aos movimentos sociais deverão ir às ruas para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro em diversos municípios do País. Por outro lado, manifestações contrárias ao chamado "passaporte da vacina" também foram agendadas e deverão contar com as presenças de líderanças políticas e apoiadores do presidente.

Em Londrina, duas manifestações foram marcadas para a manhã deste sábado, no centro da cidade.





Encabeçada por centrais sindicais, integrantes de movimentos sociais do campo da esquerda e pastorais ligadas à Igreja Catolica, a manifestação contrária à gestão de Jair Bolsonaro deverá ter início às 9h, em frente ao chafariz do Calçadão de Londrina, na região da Avenida Paraná. Em seguida, o grupo deverá caminhar em direção à Concha Acústica, onde apresentações culturais deverão ser realizadas. Em pauta, temas como a alta no preço dos combustíveis e dos alimentos, o que afeta de forma mais dura a camada mais pobre da população brasileira.

Também agendado para ter início às 9h, o protesto contra a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 deverá ocorrer na Praça da Bandeira, também na região do Calçadão. Em Londrina, o chamado passaporte sanitário foi adotado apenas no âmbito do serviço público municipal, desencadeando alguns protestos.





Enquanto a esmagadora maioria dos servidores do município aderiu à vacinação, ao menos 135 dos cerca de 10 mil concursados negaram o imunizante, apontou a Prefeitura.







