Câmara cobra subsídio do Estado para o transporte em Londrina

A Câmara de Londrina novamente repercutiu os efeitos da greve dos motoristas de ônibus nesta quinta (3). Desta vez com motoristas ocupando as galerias, os parlamentares aprovaram com urgência o envio de Indicações ao governo do Paraná e à Assembleia Legislativa solicitando subsídios para o transporte público em Londrina.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O vereador Eduardo Tominaga (União Brasil) cobra a participação do poder público para que o sistema de transporte possa funcionar. Ele lembrou que o repasse de recursos do governo estadual para subsidiar o transporte na região da capital paranaense é feito há anos.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"A gente faz essas Indicações vendo todo o movimento que foi feito durante esses últimos anos em prol do transporte público de Curitiba e região metropolitana. Neste momento acho muito justo que o governo do Estado e a Assembleia Legislativa olhem para a cidade de Londrina, que é a segunda maior do Paraná e que está enfrentando problemas que todas as cidades grandes enfrentam. Existe um número menor de usuários, o que foi agravado com a pandemia, e a gente precisa adotar algumas políticas públicas para poder reduzir o preço da passagem e trazer mais usuários", afirmou Tominaga.







Na terça-feira (1º), a prefeitura de Curitiba havia informado que formalizou um convênio com o governo do Paraná – a ser assinado ainda neste mês – que prevê o aporte de R$ 60 milhões pelo Estado e de R$ 97 milhões pela capital para cobrir o deficit no sistema.







Continue lendo na Folha de Londrina.