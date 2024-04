Candidatos fazem prova de concurso público estadual em Londrina

Milhares de candidatos que concorrem a uma das 253 vagas no concurso público do Estado do Paraná tiveram que encarar a chuva, neste domingo (14), para prestar a prova. Em Londrina, a organização do concurso esperava 6.466 candidatos inscritos.





A maior parte se concentrou na PUC (Pontifícia Universidade Católica). Por conta das obras do viaduto, os concurseiros precisaram optar por rotas alternativas para chegar até a universidade, o que gerou transtornos, lentidão e ansiedade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com a abertura dos portões às 13h, muitas pessoas tiveram que descer do carro e ir até a universidade a pé para chegar a tempo.





A prova foi aplicada em seis cidades do Paraná: Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina e Umuarama, totalizando 35.640 candidatos. A maioria dos inscritos fez a prova em Curitiba, com 19.897 candidatos, seguido de Londrina, com 6.466. A organização da prova foi de responsabilidade do Instituto AOCP, de Maringá.

Publicidade





Luiza Cabel Corteletti, diretora geral da Secretaria da Administração e Previdência, explica que as vagas são divididas de acordo com o nível de formação, sendo 203 vagas para candidatos com ensino superior e 50 para o nível médio e técnico.





Dentre os cargos para nível superior com com maior número de vagas, estão os de Assistente Social (48), Administrador (45) e Contador (42); para o nível médio e técnico, estão enfermagem (24) e técnico de manejo e meio ambiente (9).

Publicidade





Um dos principais atrativos, segundo a diretora, são os salários iniciais, que variam de R$ 4 mil a mais de R$ 7 mil, além do auxílio alimentação, que é de R$ 634,74.





“É um valor atrativo para o início de carreira ou até para quem já está em alguma carreira e quer fazer a transição”, aponta, complementando que o salário foi um dos principais chamarizes para atrair os mais de 35 mil inscritos.





“A realização de um concurso público é a oportunidade de atrair novos profissionais que vão fortalecer o serviço público e isso impacta diretamente no atendimento ao cidadão paranaense”, afirma.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: