Cardiologista Luis Ernani Caffáro Góis morre em Londrina aos 83 anos

Primeira apresentação do dia

Sem saber do desenvolvimento da doença, o médico manteve o seu consultório aberto até maio, mês em que descobriu o câncer. "Ele sempre viveu para medicina. Dedicou a vida a isso", contou a filha Ana Paula Góis à reportagem.

Morreu na noite desta terça-feira (25), aos 83 anos, o médico cardiologista de Londrina Luis Ernani Caffáro Góis. Ele descobriu um câncer fulminante no pâncreas há cerca de um mês.

Góis comemoraria nesta quinta-feira (27) 57 anos de casado com Safira Góis, a sua esposa de toda a vida. Entre os seus gostos pessoais, o samba e o blues representavam o seu amor pela música diversa, mas não qualquer uma, apenas as criteriosamente selecionadas, como pontuou a jornalista e amiga do cardiologista Claudia Costa.





"Na casa dele, ouvia samba, mas de bom gosto! Era um grande amigo, profissional exemplar, um gentleman. Um homem ético, simples, generoso, com quem tive o prazer de trabalhar."

O cadiologista deixou três filhos - os dentistas Luis Gustavo Góis e Luís Ernani Góis e a empresária e arquiteta Ana Paula Góis - e seis netos. Ana Paula revelou que ele expressava apenas um desejo, o de viver intensamente ao lado de sua companheira por quase seis décadas, Safira.







O casal vivia em sintonia notável desde a juventude, tanto que compartilhavam do mesmo hobbie: a aviação. Os dois eram pilotos de aviões particulares.

