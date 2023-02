Carnaval de Rua de Londrina é transferido para o Jardim Botânico

Devido às chuvas constantes dos últimos dias e a previsão de tempestade e mais precipitação pluvial nas próximas horas, a Prefeitura de Londrina e as instituições responsáveis pela organização do Carnaval de Rua de Londrina de 2023 informam que as festividades a serem realizadas no domingo (19) mudaram de local.





As atividades acontecerão na área de acesso ao Jardim Botânico, na avenida dos Expedicionários, 1.999, no Vivendas do Arvoredo, e não mais no Aterro do Lago Igapó II.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, a decisão foi tomada para garantir o conforto e a segurança dos foliões e dos blocos que vão animar a festa, que é gratuita e aberta ao público.





“O grupo organizador do Carnaval 2023 avaliou que o Aterro do Lago Igapó não oferece as condições necessárias de segurança diante do volume de chuva que está caindo sobre Londrina e de acordo com as previsões vai continuar chovendo assim até domingo. Então, isso agrava o problema da segurança por conta do excesso de água no gramado e por ser necessária a instalação de vários equipamentos elétricos”, disse Pelegrini.

Agora, os organizadores e os blocos estão em um esforço colaborativo para a divulgação das informações para a população em geral.





“Londrina vai ganhar uma nova experiência de Carnaval, com mais condições e segurança, mesmo em caso de chuva. Agora, estamos fazendo um esforço de comunicação para que a cidade toda receba essas informações”, completou o secretário de Cultura.

COMO VAI FUNCIONAR





Apesar da mudança de local, a festa começará às 14h, com a concentração dos blocos de rua e atividades de oficinas do projeto Fábrica.

Das 8h às 13h, somente será permitida a entrada de veículos dos organizadores da festa, para descarregarem a aparelhagem elétrica, de som e as estruturas metálicas para a montagem do palco principal, que haverá no local.





Viaturas da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito de Urbanização) e agentes municipais de trânsito sinalizarão o espaço e vão orientar os motoristas com a ajuda das equipes da GML (Guarda Municipal de Londrina) e do efetivo da PM (Polícia Militar).

A partir das 14h, os blocos Barbada e Rua Eklétika farão a concentração com várias apresentações culturais. Eles estarão posicionados próximos ao início do bloqueio da avenida e a partir das 16h marcharão rumo ao palco montado na área cimentada do estacionamento do Jardim Botânico, o que dá cerca de 1 km de distância.





O Bloco Barbada seguirá com uma carreta de som não motorizada, em cortejo. Já o Rua Eklétika também trará apresentações para o público com grupos de dança, percussão e dois artistas locais que levarão os foliões até o palco, com a ajuda de carro de som puxado.

Já o Bloco Bafo Quente vai animar todos em um palco de 10m x 8m de comprimento por 1,5 metro de altura, montado na área cimentada, durante o show que vai das 18h às 21h. Quase ao seu lado, estará a tenda de 10mx10m do projeto Fábrica que demonstrações de seus trabalhos e apresentações culturais.





As crianças e adolescentes integrantes poderão voltar para casa, com a ajuda dos ônibus que estarão à disposição a partir das 16h.





Na avenida também haverá duas UTI (Unidades de Terapia Intensiva) à disposição, além banheiros químicos instalados, 10 caçambas de lixo de fácil visualização e equipes de varrição de ruas acompanhando a movimentação de pessoas.





O Corpo de Bombeiros e as equipes do SAMU já foram notificadas oficialmente sobre a festa e estão preparados para atender a chamados, caso seja necessário. A expectativa é que até 20 mil pessoas participem do Carnaval de Rua.