Carnaval de Rua de Londrina supera expectativas e reúne 30 mil pessoas

A retomada do Carnaval de Rua de Londrina, realizada no último domingo (19), foi um grande sucesso.





Após dois anos sem a realização da festividade, por conta da pandemia de covid-19, a festa foi celebrada com muita alegria e emoção, contando com grande adesão de foliões, que lotaram a área de acesso e estacionamento do Jardim Botânico, local selecionado para receber o evento.

A estimativa da Prefeitura de Londrina é que cerca de 30 mil pessoas estiveram presentes, de todos os cantos da cidade, o que superou a expectativa de 20 mil foliões.





A concentração da festa teve início às 14h, na área de acesso do local, na Avenida dos Expedicionários, e por volta das 16h os foliões seguiram para a o estacionamento, onde foi montada a estrutura para receber as pessoas, com palco para a realização dos shows. Quatro blocos participaram das atividades, que seguiram até a noite.

Dois deles, os blocos Barbada e Rua Eklétika, iniciaram o evento com a concentração dos foliões. Na sequência, às 16h, eles seguiram para o palco, animando ainda mais o público.





No início da noite, entre as 18h45 e 21h, o Bloco Bafo Quente, principal atração do Carnaval 2023, assumiu a festa, promovendo um grande show na área do estacionamento do Jardim Botânico.

Os três blocos (Barbada, Rua Eklétika e Bafo Quente) foram selecionados pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), da Secretaria Municipal de Cultura, e receberam da Prefeitura um investimento de R$ 80 mil.





O quarto bloco presente no evento foi o Bloco da Fábrica, voltado principalmente para o público infantil, sendo uma iniciativa do Programa Fábrica – Rede Popular de Cultura.

O bloco foi um show à parte no carnaval londrinense, com belíssimas apresentações do Projeto Ginga Londrina, formado por crianças praticantes de capoeira e seus mestres; do projeto Passos para o Futuro, de dança de rua, com crianças que participam da iniciativa no Jardim Califórnia; e do Clube do Choro, que fez um show de choro, voltado mais para o samba, com crianças e adultos.





O secretário municipal de Cultura, Bernardo Pellegrini, avalia que o Carnaval de Londrina de 2023 foi o Carnaval da retomada e se configurou como um sucesso estrondoso.

“O conteúdo do Carnaval foi muito rico, extrapolando o evento, que foi magnífico. Participaram 30 mil pessoas no Jardim Botânico, um espaço novo, que transmite paz e tranquilidade. O Bloco Bafo Quente e os outros fizeram um grande espetáculo, atraindo gente de todas as regiões da cidade. Além disso, o evento também teve impacto no turismo, pois embora não consigamos quantificar, muitas pessoas da região participaram do Carnaval em nossa cidade. Houve repercussão positiva em toda a mídia, nas redes sociais; foi um Carnaval de participação, com forte presença da juventude”, ressaltou.





Ainda segundo Pellegrini, quando se avalia todo o cenário, o Carnaval também demonstra ser um campo de geração de trabalho e renda, não somente para o comércio e o turismo, como para toda a cadeia produtiva da Cultura.





“Todos os shoppings fizeram bailes e matinês, bem como instituições como o Sesc, e os artistas de nossa cidade trabalharam bastante em Londrina e região. Realmente, o Carnaval se apesenta como um fator de geração de renda para os artistas, produtores, para a cadeia de áudio, som, palco, banheiros, que movimenta, com intensidade, a economia de Londrina”, finalizou.