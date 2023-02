Carnaval de Rua em Londrina retorna após dois anos com direito a show no Lago Igapó

O Carnaval de Rua de Londrina esta volta após dois anos sem comemorações populares dessa natureza nas ruas da cidade (2021 e 2022), por conta da pandemia de Covid-19. Em 2023, várias atrações celebram o espírito carnavalesco e convidam os foliões londrinenses para as margens do Lago Igapó 2, onde será promovido, no dia 19 de fevereiro, um grande evento público e gratuito aberto a todos.





Em clima de preparação, algumas oficinas e ensaios de carnaval já estão em andamento por meio de encontros que envolvem arranjos de percussão, alegoria, maquiagem, customização e audiovisual (veja mais detalhes abaixo).

As iniciativas englobadas no Carnaval 2023 são da Prefeitura de Londrina e a agenda cultural conta com a participação de três projetos aprovados para essa finalidade e patrocinados pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio de recursos do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). São eles os blocos Bafo Quente, Barbada e Rua Eklétika, todos selecionados pelo Programa Carnaval Popular, inserido no Edital 003/2022 do Promic. O investimento total do Município é de R$ 80 mil para os projetos.





Conjuntos festivos formados por blocos musicais animarão o público no dia 19, domingo de Carnaval, promovendo um grande movimento coletivo que irá migrar em cortejo dançante até o espaço do Aterro do Lago Igapó. Lá, o bloco Bafo Quente, grupo já tradicional e famoso pelos eventos e festas na região, subirá ao palco para fazer a apresentação final, em show previsto para depois das 18h.

Antes disso, a programação começa logo no início da tarde, às 14h, com uma concentração para recepcionar pessoas das mais diversas faixas etárias e aquecer o clima. Este primeiro momento irá ocorrer na esquina da avenida Higienópolis com a rua Joaquim de Matos Barreto, próximo à ponte sobre o Igapó 2.