Carnaval na Vila Brasil e no Conjunto Cafezal animam Londrina no final de semana

Purpurina na pele, adornos na cabeça e ânimo de sobra para botar o bloco Eclética na Praça da Vila Brasil/Vila Rodrigues, localizada na rua Argentina, na região central de Londrina, atraiu foliões na tarde e começo da noite neste sábado (10).







Reunidos, amantes do carnaval vestiram a fantasia e entraram na brincadeira com trajes apropriados para as altas temperaturas. O tênis foi a escolha da maioria em nome do conforto, da versatilidade e para mostrar que ali havia samba no pé.



Canções tradicionais e hits do momento como "Onda Onda (Olha a Onda)", sucesso da banda Tchakabum e "Me Maceta", de MC Mirella, fizeram coro na praça, onde havia lugar para dançar, cantar e até se espreguiçar em esteiras e lençóis improvisados.





Kach Miranda , uma das idealizadoras do evento conta que ver as pessoas se divertindo é uma realização para ela e todos que se empenharam para o evento ser concretizado . "É um movimento independente e junto com o coletivo, a proposta chega em um formato possível pois a ideia é essa mesmo de um carnaval comunitário, a essência do Carnaval", pensa.

EXPLODE CORAÇÃO NO CAFEZAL





O carnaval chegou ao Conjunto Cafezal 2 com a alegria da escola de samba Explode Coração. "Coisinha do Pai", canção consagrada de Beth Carvalho, foi o ponto de partida para marcar presença na Praça Cafezal, localizada na rua Mauro Bergonse, região Sul.

O patrocínio da festa com as presentações da Explode Coração é da Prefeitura de Londrina, através da Secretária de Cultura e do Promic.





Um grupo de indianos escolheu o evento a dedo. O engenheiro de software Prasun Biswas conta que ficou atento às atrações da cidade e ver uma escola de samba e sua originalidade era a vontade do grupo.

Para eles, as trocas culturais também se somam à experiência profissional, especialmente em um país como o Brasil.





