Casas do Residencial Bem Viver Londrina começam a ser entregues nesta quarta-feira

A Pacaembu Construtora confirmou o início da entrega das chaves das casas do Residencial Bem Viver Londrina a partir de quarta-feira (7). Das 9h às 17h, 279 famílias que formam o módulo 1 do residencial poderão retirar as chaves e providenciar a mudança para a nova casa.





Conforme a Pacaembu, na sexta-feira (9), serão entregues as chaves do Módulo 2, com 309 moradias, e no domingo (11) as chaves das últimas 278 moradias do módulo 3.

O horário dos dois dias será o mesmo, das 9h às 17h. Desta forma, as 866 casas que fazem parte do bairro planejado Residencial Bem Viver Londrina, na região norte, estarão entregues.





Com um investimento de R$ 115,2 milhões, o empreendimento é resultado de uma parceria entre a Pacaembu Construtora e com o Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional; Governo do Paraná, por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar); e Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD).

O empreendimento é destinado a famílias com renda mensal a partir de R$ 1.600,00, que puderam contar com subsídios de até R$ 36 mil por meio dos programas habitacionais dos governos federal e estadual, e financiaram seus imóveis em até 360 meses com a Caixa Econômica.





Os terrenos do novo bairro possuem tamanho padrão de 160m², com 46,27m² de área construída. As casas não geminadas ficam isoladas no lote, permitindo sua expansão. Esses imóveis possuem sala, dois quartos, cozinha, banheiro e área de serviço coberta, com piso cerâmico em todos os ambientes, além de quintal e espaço para veículo.

Confira o comunicado oficial da Pacaembu Construtora:

Devido ao alto volume das chuvas na madrugada e na manhã de hoje (60 milímetros) a construtora identificou a necessidade de alguns reparos, como: danificações no paisagismo e área verde, pintura externa em alguns moradias e uma nova limpeza em todo o bairro.





A construtora vai realizar os serviços necessários, prezando sempre pela qualidade das suas entregas, e para isso criou um grupo de trabalho que definiu que as chaves serão entregues conforme o agendamento abaixo:





– Módulo 1 – 279 moradias | quarta-feira, 7 de dezembro, das 9h às 17h;

– Módulo 2 – 309 moradias | sexta-feira, 9 de dezembro, das 9h às 17h;

– Módulo 3 – 278 moradias | domingo, 11 de dezembro, das 9h às 17h.





Em caso de dúvidas, as famílias podem falar na Central de Atendimento 0800-730-2020 ou pelo telefone (43) 3771-0352. A empresa lamenta os transtornos, está prestando a assistência necessárias e já começou a trabalhar para que a entrega ocorra nas datas acima.