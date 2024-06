CCI Oeste recebe duas oficinas voltadas para a qualidade de vida e bem-estar dos idosos

Nesta sexta-feira (21), a SMI (Secretaria Municipal do Idoso), em parceria com a UniFil (Centro Universitário Filadélfia), promove duas oficinas no CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) da Região Oeste, com o objetivo de proporcionar mais saúde, autoestima e conforto à população idosa.





Qualquer cidadão ou cidadã com 60 anos ou mais pode comparecer as oficinas e a inscrição é gratuita, e pode ser feita pessoalmente na recepção do CCI Oeste, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na rua Serra Pedra Selada, 111, Jardim Bandeirantes, ou pelo telefone (43) 3375-0334.





A partir das 14h, o público inscrito poderá participar de atividades com os temas “O Poder dos Óleos Essenciais: saúde, bem-estar e beleza natural” e “Qualidade de Vida para a Pessoa Idosa - técnicas de relaxamento, massagens nas mãos e ombros”.



A enfermeira, especialista em Estética e Cosmetologia, docente do curso de Tecnologia em Estética, Franciele Cruz Rocker dos Santos, irá supervisionar alunos de graduação na aplicação da oficina sobre qualidade de vida para idosos.





“O principal objetivo deste encontro é ressaltar a importância do autocuidado às pessoas idosas, proporcionando aos participantes um momento agradável de relaxamento. Haverá um momento teórico inicial e, posteriormente, aplicaremos uma massagem relaxante neles”, contou.

Dois tópicos centrais tratados na atividade são “a importância do autocuidado” e “melhora na qualidade de vida”. “A intenção é pensar sempre na possibilidade de os idosos realizarem suas tarefas diárias com mais leveza, melhorando a independência e autoestima”, acrescentou.





Já o tema “O Poder dos Óleos Essenciais: saúde, bem-estar e beleza natural” será ministrado por Alex Ferreira Novaes, professor do curso de Farmácia da Unifil, que também fará a supervisão da atividade com seus alunos.

Conforme a secretária municipal do Idoso, Andrea Danelon, a realização de oficinas com temáticas relacionadas ao autocuidado, nas áreas de saúde, bem-estar e beleza, como a oficina sobre o poder dos óleos essenciais e de técnicas de massagens nas mãos e ombros, estimulam a conscientização das pessoas idosas acerca da necessidade de zelarem por uma boa qualidade de vida, à medida que os ensina sobre diversas técnicas para atingirem este objetivo.





Segundo a coordenadora do CCI Oeste, Rosely Sonoda Gomes, a ação reforça o caráter de integração dos programas desenvolvidos pelos Centros de Convivência.





“Buscamos sempre construir parcerias de modo que tais iniciativas possam ocorrer e beneficiar os participantes, muitas vezes entre diferentes faixas etárias, tendo em vista que tais vivências contribuem para promover uma maior integração, o respeito e a valorização entre os atendidos”, destacou.