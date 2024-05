Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Zona Leste abre inscrições para oficina de Coro Cênico

O CCI Leste (Centro de Convivência da Pessoa Idosa da Região Leste (CCI Leste) de Londrina está com inscrições abertas para a oficina de Coro Cênico. A atividade é gratuita e terão início na próxima quarta-feira (5), às 8h, com duração total de três meses.







As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3375-0307 ou presencialmente no CCI Leste (rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz). O público-alvo são pessoas acima dos 60 anos e as vagas são limitadas a um total de 40 pessoas.



Além de trabalhar linguagens musicais e expressões corporais teatrais, a oficina trará aos participantes exercícios de técnica vocal, jogos teatrais e de corporalidade, visando um corpo que canta não só com a voz, mas com o corpo inteiro.







“As pessoas trabalham não só uma habilidade artística, mas também a soltura do corpo, a sua desinibição e aprimoram o canto através de uma performance expressiva”, comentou o coordenador e professor de música e teatro das oficinas dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa, Paulo Victor Poloni.



Segundo a pedagoga da Secretaria Municipal do Idoso e coordenadora do CCI Leste, Patricia Selvatici Preto, a ação também tem como foco trabalhar a socialização e promover um desenvolvimento saudável e ativo dos integrantes do centro de convivência.





“Esse projeto visa trazer para a comunidade londrinense práticas artísticas, criativas e prazerosas por meio da música”, completou.







