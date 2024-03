Centro de Oficinas para Mulheres oferece apoio psicológico para mães com culpa materna

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), em parceria com o curso de psicologia da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), está com inscrições abertas para o projeto “Apoio Psicológico às Mulheres: Ansiedade e Culpa Materna”.





O projeto realizará suas atividades de forma contínua, sem data de encerramento. Por isso, novas participantes terão a oportunidade de entrar conforme outras deixem de frequentar as reuniões.

Cada grupo oferece 10 vagas, mas caso haja uma demanda maior, é possível que seja ampliado. Inscrições e mais informações estão disponíveis através do número de WhatsApp (43) 99945-0056.





Serão promovidas atividades em grupo e dinâmicas de troca de experiências entre as participantes, coordenadas por três estagiários de psicologia.

Esses estudantes realizaram um ano de treinamento para abordar o chamado período perinatal, que vai desde a gestação até o puerpério, isto é, o pós-parto, quando o corpo da mãe passa pelos processos fisiológicos para retornar ao que era antes da gestação.





Quem coordena o projeto é a professora de psicologia Karen Mayumi Nakaya. Anteriormente, Nakaya trabalhava com psicologia organizacional e atendimentos particulares.

Porém, desde o nascimento do primeiro filho, hoje com 8 anos, passou a focar suas pesquisas e atuação na área da maternidade, observando que muitas vezes as gestantes se sentem sobrecarregadas, tristes e sem um espaço para falar sobre isso.





“Vivemos em uma sociedade onde é quase obrigatório que a mulher se torne mãe e onde a maternidade é cultuada de forma idealizada, mas isso não é totalmente verdade. Muitas vezes, quando a mulher engravida, ela sente angústia, medo e tristeza. Ela nem sempre quer estar com o bebê, mas não tem um espaço onde possa falar sobre isso, pois a sociedade espera que ela se dedique totalmente à criança, que abra mão de tudo pelos filhos”, conta a instrutora.

Segundo a professora, a incidência de depressão pós-parto tem aumentado na sociedade. Uma série de estudos revela que tal condição tem origem na gestação, momento em que a mulher já é censurada quando se sente infeliz com as implicações que a gravidez pode ter na vida de uma pessoa.





O grupo de apoio busca ser um espaço seguro para que as participantes possam compartilhar experiências, receber dicas e aprender com outras mulheres que passam por desafios semelhantes. Dessa forma, as participantes percebem que, com o apoio profissional adequado, é possível superar os desafios da maternidade e aproveitar essa fase da vida.





As atividades acontecerão a partir de 13 de março, quinzenalmente, todas às quartas-feiras, às 14h. Serão dois grupos de atuação conduzidos simultaneamente: um no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), na Rua Valparaíso, 189, Parque Guanabara; e outro na PUCPR, localizada na avenida Jockey Club, 485, Vila Hípica.