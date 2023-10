Centro de Oficinas para Mulheres oferece cursos, oficinas e workshops especiais de Natal

A partir desta semana, o COM (Centro de Oficinas para Mulheres) da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) promove uma série de cursos, oficinas e workshops como parte de sua programação natalina.





As ações se iniciam nesta terça-feira (31), com o curso “Vendendo agora! Estratégias para faturar mais até o Natal”, ministrado por Viviane Rodrigues. Com início às 14h, a atividade será realizada na sede do COM, localizada na rua Valparaíso, 189.

Publicidade

Publicidade





As interessadas em participar devem fazer suas inscrições pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056 ou no próprio local e horário da atividade. Há 30 vagas abertas para essa capacitação.





Outro workshop que faz parte da programação é o de “Maquiagem Profissional para Festas”, que será realizado na próxima segunda-feira (6), às 14h, no COM. São 30 vagas disponíveis e as inscrições também podem ser feitas através do WhatsApp.

Publicidade