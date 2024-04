Centro de Oficinas para Mulheres oferece palestra sobre finanças pessoais nesta sexta-feira

), em parceria com a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná

), promove uma palestra sobre o tema “Finanças pessoais: qual a sua relação com o dinheiro?”.

Nesta sexta-feira (19), a SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres





A atividade será ministrada pela doutora em economia e docente na UTFPR, Regina Lúcia Sanches, e acontecerá no COM (Centro de Oficinas para Mulheres, localizado na Rua Valparaíso, 189, Parque Guanabara, às 14 horas.

Na palestra, serão abordados assuntos como a educação financeira, o valor e o uso do dinheiro e o consumo consciente. Sanches explicou que a educação financeira deve ir além do uso de planilhas de anotações de gastos.





“O uso do dinheiro começa com o pensamento em organizar e separar necessidades de desejos, e entender que a decisão de consumo está intimamente relacionada com as emoções. Quando passamos a conhecê-las melhor, isso auxilia na tomada consciente de decisões no âmbito financeiro”, disse.

A docente ainda relatou que a iniciativa conjunta entre a SMPM e a universidade surgiu devido à necessidade das mulheres empreendedoras se beneficiarem dos conhecimentos da educação financeira para seus negócios e vida pessoal.





De acordo com a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, a educação financeira se tornou uma ferramenta crucial para quem deseja alcançar estabilidade e realizar sonhos na vida moderna.





“Mais do que apenas lidar com dinheiro, trata-se de desenvolver conhecimentos e habilidades para tomar decisões conscientes sobre suas finanças pessoais, garantindo um futuro mais próspero e tranquilo”, explicou.





Estão disponíveis 20 vagas para mulheres com idade a partir de 18 anos, e as inscrições podem ser feitas através do número de WhatsApp (43) 99945-0056.