Centro Esportivo Maria Cecília libera uso comunitário de piscinas até o fim do verão

Na última segunda-feira (15), o Centro Esportivo Maria Cecília liberou o uso comunitário de quatro piscinas localizadas na rua Luiz Brugin, 610, Conjunto Habitacional Violin. Os espaços estão liberados para utilização às terças, quintas e sextas-feiras, das 16h às 17h30.





Conforme a FEL (Fundação de Esportes de Londrina), as piscinas funcionarão dessa forma até o fim de março ou início de abril, a depender das temperaturas.

O Centro Esportivo conta com duas piscinas infantis e duas piscinas adultas. As últimas possuem 25 metros de comprimento e 12 metros de largura, tendo 1,6 m de profundidade nas pontas e 1,80 m de profundidade no centro.





É importante destacar que a unidade não conta com salva-vidas, mas os locais são supervisionados por um profissional de educação física que colabora com as atividades conduzidas no espaço. A FEL destaca que é fundamental que a população faça um uso consciente e respeitoso das piscinas.

As pessoas que quiserem fazer uso dos espaços terão que comparecer trajando roupas adequadas, como biquínis, maiôs e calções. Não é permitida a entrada com bebidas ou cigarros no local, e é exigido o respeito com os funcionários e demais usuários da unidade, entre outras regras destinadas a assegurar o bem-estar e harmonia do espaço.