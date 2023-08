Centros de Educação Infantil filantrópicos de Londrina receberão R$ 8,5 milhões para reforma

Na manhã desta terça-feira (29), o prefeito Marcelo Belinati e a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, anunciaram um repasse adicional para reforma e manutenção de CEI (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados, com foco em segurança. Serão beneficiados 54 centros, que atendem 6 mil crianças de 0 a 4 anos, totalizando R$ 8,5 milhões em recursos municipais. A solenidade de anúncio ocorreu no auditório da Unicesumar, onde estiveram reunidas autoridades do Executivo e Legislativo, além de dirigentes, gestores e mantenedores dos CEIs.





O investimento será voltado à execução de melhorias na estrutura física dos centros de educação infantil filantrópicos, com o propósito de conferir maior segurança aos alunos, corpo docente e funcionários. O recurso será repassado na 10ª parcela, em outubro, e o valor destinado para cada entidade será de acordo com o porte de cada CEI.

Os centros que atendem até 50 crianças receberão R$ 100 mil (quatro CEIs); os que atendem de 51 a 150 crianças receberão R$ 150 mil (38 CEIs), e aqueles que assistem de 151 a 300 crianças, o montante de R$ 200 mil (12 CEIs). Três centros não serão contemplados com o recurso, por estarem sediados em prédios alugados (Alaide Fausto II; Dom Albano; e Santo Antônio).





Durante a solenidade, o prefeito ressaltou que este repasse de recursos possibilitará dar melhores condições de trabalho para os professores e melhor qualidade no atendimento às crianças. “Cada creche receberá de R$ 100 mil a R$ 200 mil e cada uma poderá utilizar estes recursos onde for necessário, para melhoria da estrutura física com foco na segurança”, explicou. “Estas unidades poderão aumentar o muro, fazer adequação em suas entradas, trocar piso, telhado, entre outras melhorias que vão tornar as unidades mais confortáveis, seguras e bonitas para as crianças. É um valor expressivo para estas instituições, que será muito bem aproveitado”, acrescentou a secretária.





Marcelo Belinati também lembrou que, desde o início de sua administração, a Prefeitura conferiu o mesmo tratamento dado aos Centros de Educação Infantil (CMEIs) para os CEIs filantrópicos. “As creches filantrópicas são administradas por entidades e instituições. e, antes, elas não recebiam nada do que as creches municipais recebiam. Por isso, desde que entramos na Prefeitura, tudo o que é feito para uma também é feito para a outra. Por exemplo, ambas recebem material e uniforme escolar, a mesma merenda, parquinho, brinquedo, entre outras benfeitorias."





De acordo com a Educação, previamente à execução dos recursos, a entidade parceira deverá submeter ao corpo técnico da Secretaria (Assessoria de Estrutura Física) um relatório descritivo das deficiências estruturais apresentadas pelo prédio que abriga o CEI, as soluções técnicas propostas e estimativa de custos. (Com informações do N.Com)