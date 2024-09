Cerissa McQueen é atração do Festival Blues de Londrina neste sábado

Cerissa McQueen, renomada cantora norte-americana conhecida por unir uma variedade de estilos musicais, envolve o palco do 14º Festival Blues de Londrina neste sábado (7), pontualmente 21h, no Bar Valentino.





Seu show incorpora elementos do jazz, rock, soul, R&B, gospel, blues e funk. Com influências que vão de Aretha Franklin a Whitney Houston e Yolanda Adams, Cerissa apresenta uma experiência musical que ressoa com sua profunda conexão emocional e técnica vocal versátil.

A cantora construiu uma carreira sólida, apresentando-se ao lado de gigantes da música como Quincy Jones, Earth Wind & Fire, Musiq Soulchild e Stevie Wonder.







Sua atuação como cantora solista no espetáculo Seaworld Christmas Miracles destacou seu talento e dedicação, com diversas apresentações aclamadas pela crítica norte-americana.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: