Chuva dá trégua em Londrina nos próximos dias e temperatura volta a subir

Comuns nessa época do ano, as tempestades de verão tiram o sossego de muitas pessoas, já que, além da chuva, o combo traz fortes rajadas de vento, raios, trovões e até granizo. Neste domingo (28), Londrina registrou uma dessas tempestades, que causou estragos em diversos pontos da cidade.





De acordo com informações do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a previsão é de que a chuva forte dê uma trégua na região nos próximos dias, retornando apenas no próximo fim de semana por conta de uma frente fria.



Publicidade

Publicidade





Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, explica que essas tempestades de início de ano são normais, já que o verão é marcado por chuvas ao longo da tarde.





Segundo ele, isso acontece por conta do calor das manhãs e da umidade presente na atmosfera, que causa esses temporais intensos, mas de curta duração (menos de uma hora).

Publicidade





Apesar do curto tempo, as tempestades trazem estragos, como no caso de Londrina, que enfrentou rajadas de vento de 62 quilômetros por hora no domingo. De acordo com a Defesa Civil, a cidade registrou pelo menos 23 quedas de árvore e um destelhamento, além de ter vias afetadas pelas enxurradas.





Segundo o meteorologista, pelo fato de a estação estar localizada na zona sul de Londrina, os aparelhos registraram 12 mm de precipitação, mas o acumulado de chuvas pode ter sido muito maior. Também na cidade, as rajadas de vento e a chuva forte fizeram com que parte do muro da Superintendência Regional da Receita Federal cedesse, no Parque das Indústrias, na zona leste.

Publicidade





Ele ressalta que, nos próximos dias, as tempestades de início ou final de tarde devem dar uma trégua em Londrina e região, sendo que podem ser registradas apenas as “chuvas de verão”, que são de baixa intensidade.





Segundo ele, até sábado (3) o tempo deve permanecer mais seco e com temperaturas mais altas, chegando a casa dos 33° em relação às máximas. “Não vamos ter aquelas ondas de calor, isso já está descartado, porque sempre vai ter alguma nebulosidade na atmosfera impedindo que aqueça mais do que o normal”, detalha.

Publicidade





O retorno das tempestades deve ficar para o próximo fim de semana, quando o tempo volta a ficar úmido por conta da passagem de uma frente fria pelo Oceano Atlântico.





“Ela [frente fria] passando próxima do Estado [do Paraná] já consegue induzir, por estar muito calor, algum temporal lá para domingo [4] ou segunda-feira [5]”, explica, complementando que a tempestade deve trazer o pacote completo, que é chuva forte, vento e raios.





Kneib reforça que a frente fria deve ser passageira e reduzir pouco as temperaturas máximas, que devem ficar por volta dos 26° até quarta-feira (7), e voltar gradativamente a subir no restante da semana.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: