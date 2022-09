Chuva forte derruba árvores e quebra postes em Londrina e região

As fortes chuvas que atingiram o norte do Paraná nesta madrugada de quarta-feira (21), causaram muitos estragos na RML (Região Metropolitana de Londrina). Até o momento, foram registrados destelhamentos em silos, quedas de árvores na PR-537 e de postes na divisa entre Londrina, Cambé, Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis.





As equipes de bombeiros em Bela Vista do Paraíso estão trabalhando na desobstrução de rodovias e fazendo um levantamento dos estragos desde às 2h, quando a corporação começou a receber os chamados de emergência.

Nas primeiras horas desta manhã, foi registrada a queda de 26 postes de energia na PR-445, entre Bela Vista do Paraíso e Londrina. Segundo os bombeiros, a princípio, não houve vítimas e nenhuma ocorrência na área urbana.





As equipes seguem levantamento o número de destelhamentos em silos e barracões, assim como na remoção de árvores que caíram sobre a PR-537, entre Bela Vista do Paraíso e Florestópolis.

Em nota, a Copel informou que “os ventos fortes que atingiram a região ao norte do município de Londrina causaram quebra de postes e o desligamento de domicílios nas áreas rurais e de lazer localizadas na divisa entre Londrina, Cambé, Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis.





Até o momento, foram 51 postes quebrados em dois circuitos de energia que abastecem a região, mas que este número pode ser maior, pois as equipes seguem em campo realizando as inspeções nestes dois locais, que possuem pontos de difícil acesso, e ainda em um terceiro circuito na região Norte de Cambé, que também teria sofrido estragos. Ao todo, há aproximadamente 400 domicílios sem luz nesta área, que demandará a execução de reconstrução das redes atingidas.





