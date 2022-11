Em Londrina, volume de chuvas ultrapassa média histórica em outubro

Em Londrina, as chuvas de outubro registraram índices superiores à média histórica para o mês, segundo dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) divulgados nesta terça-feira (1º). Mesmo acima da média de 164,7 mm (milímetros), outubro de 2022 apresentou volume menor que o mesmo mês de 2021. Segundo o Simepar, no ano passado foram registrados 303,6 mm, ante 262,2 mm neste ano.







No restante do Paraná, a situação não é diferente. As regiões Oeste e Sudoeste foram as mais afetadas por chuvas intensas e temporais. Foram registrados vendavais, inundações, fortes enxurradas e quedas de barreiras. Em Francisco Beltrão, o volume chegou a 523,2 mm, ultrapassando em 298,5 mm a média histórica, de 224,7 mm. Já em Pato Branco, foram 291,3 mm a mais que a média histórica (232,7 mm), totalizando 524 mm no mês. Por conta do volume expressivo, o governo do estado chegou a decretar situação de emergência no dia 14 de outubro nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Sul do estado. A medida garante mais agilidade no atendimento à população afetada.

Publicidade

Publicidade





LEIA MAIS:





Copel religa mais 13 mil domicílios atingidos pelos temporais no fim de semana



Publicidade

Publicidade





Poços da Sanepar nos distritos de Maravilha e Guairacá seguem sem energia elétrica







Outras cidades também registraram volume elevado de chuvas. Em Cascavel, choveu 265 mm a mais do que a média histórica (228,8 mm) totalizando 493,8 mm. Cidades como Palotina (437,8 milímetros em outubro), Capitão Leônidas Marques (483,8 mm) e São Miguel do Iguaçu (415,4 mm) registraram mais de 200 mm em relação às respectivas médias históricas.

Publicidade





Na região Central, o município de Cândido de Abreu superou em 134,3 mm a média histórica para o mês, 186,8 mm. O total chegou a 321 mm em outubro. Em Pinhão, no Centro-Sul, choveu 423,8 mm – aumento de 210,1 mm em relação média (de 213,8 mm).

Publicidade





Dos 46 pontos analisados no Paraná, em apenas sete a anomalia (diferença entre as chuvas do mês e a média histórica) apontou queda nas precipitações.



Publicidade