Londrina sedia Campeonato Paranaense de Ginástica Rítmica até sábado

Londrina é sede do Campeonato Paranaense de Conjuntos de Ginástica Rítmica, evento aberto ao público que iniciou nesta quinta-feira (27) e segue até este sábado (29), no Ginásio do Colégio Marista. Ao todo, são 19 clubes de 12 diferentes cidades do Paraná, totalizando 245 ginastas das categorias Pré-infantil (9 e 10 anos), Infantil (11 e 12 anos), Juvenil (13 a 15 anos) e Adulto (a partir dos 16 anos).





O campeonato tem promoção da Federação Paranaense de Ginástica e patrocínio da Copel. A empresa patrocina também diversas instituições presentes na competição, como é o caso da Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, de Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba). O grupo, que já venceu a competição em duplas com as atletas Angelina Rezende e Nicole Zonatto, faz um trabalho de base com ginastas desde 2016.

Publicidade

Publicidade





Segundo a professora Fernanda Markes, o apoio fez toda a diferença para que o projeto se estruturasse melhor. “O patrocínio nos ajudou muito, porque agora temos a possibilidade de participar dos campeonatos, temos bolsa para as atletas, e estruturamos melhor a equipe que trabalha no projeto”, conta, orgulhando-se dos resultados obtidos e já de olho na competição nacional.





Outros projetos presentes no evento são os da equipe de base e de alto rendimento da Unopar de Londrina. O projeto Vivendo, Brincando e Aprendendo trabalha a iniciação esportiva para cerca de cem crianças de diferentes regiões da cidade no norte paranaense. Elas têm duas aulas por semana, nas quais aprendem os fundamentos do esporte.





A aluna Giovana Rodrigues, 7 anos, se apresentou no evento de abertura e estava acompanhando as competições nesta sexta-feira (28). Ela conta que tem aprendido ginástica desde a pandemia de Covid-19 e está feliz com o retorno dos treinos presenciais.





“Meu movimento preferido é o ‘peixinho’”, diverte-se ao lado da professora Kamilly Faria, mostrando a flexibilidade de quem tem disciplina nos treinos.