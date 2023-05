Ciclistas de todo Brasil percorrem 120 km entre Londrina e Maringá neste sábado

Entre subidas e decidas, o objetivo é buscar a superação e conseguir finalizar o trajeto em, no máximo 10 horas. Da linha de partida à linha de chegada, os participantes passarão por paisagens contemplativas em meio à oito capelas e igrejas construídas há décadas por imigrantes do Norte paranaense.

Nesse sábado (20), às 7 horas, 1,5 mil ciclistas de várias partes do Brasil dão a largada da Catedral de Londrina rumo à Catedral de Maringa, com o desafio de percorrerem 120 km, 90 deles em estradas rurais.





A concentração começa a partir das 5h30 na Catedral de Londrina com café da manhã aos participantes. Durante o trajeto, serão seis pontos de hidratação com água, frutas, doces, açaí, entre outros itens saudáveis. As paradas também funcionam como pontos de estímulo para que todos consigam cumprir o desafio de realizar o percurso e vivenciar a experiência de conexão com a natureza e consigo mesmo.





No trajeto, haverá suporte com carros de apoio e suporte mecânico. Na chegada em Maringá os ciclistas serão recepcionados em uma ampla arena nos arredores da Catedral. Por lá estarão equipes de recuperação, fisioterapia e enfermagem, além de um espaço gastronômico.





A arena estará aberta à comunidade das 11 às 17h30 com espaço de recreação para crianças e palco para apresentação de bandas. Como premiação, os participantes receberão a medalha personalizada da Rota das Catedrais Experience 2023.