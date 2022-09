Barracão Tangará em Londrina recebe o espetáculo “Reprises Pareadas”

A Vila Cultural Barracão Tangará traz ao público, neste sábado (17), a companhia curitibana Circo Rodado, com a apresentação do espetáculo “Reprises Pareadas”. O evento, liberado para todas as idades, terá início a partir das 19h, na rua Augusto Severo, 544.





Ao todo, são 80 lugares disponíveis e a abertura da casa irá ocorrer meia hora antes do começo do espetáculo, que possui entrada gratuita. O público presente poderá contribuir de forma voluntária no chapéu.

“Reprises Pareadas” é uma divertida apresentação, estrelada por três palhaços que agem como se estivessem em um grande circo, tendo que se virar como podem para oferecer um show perfeito. Claro que isso não sai como o planejado e, diante de tanta trapalhada, os três vão interagindo com o público até conseguirem finalizar a apresentação.





De acordo com o coordenador da Vila Cultural Barracão Tangará, Pedro Giovani Queisada, toda programação artística e cultural de qualidade é sempre bem-vinda. “É muito bom poder trazer a Circo Rodado para Londrina. O nosso intuito é, sempre que possível, proporcionar uma programação gratuita ou mais acessível à população. Com isso, a proposta é fomentar ainda mais a rica cultura londrinense”, disse.

A companhia Circo Rodado surgiu do desejo dos artistas em realizar apresentações envolvendo o público. O espetáculo “Reprises Pareadas” surgiu em 2016, sendo o primeiro número da companhia, fruto de muita pesquisa sobre os números clássicos da palhaçaria, com reprises, apresentações tradicionais e populares. Aperfeiçoada com muitos ensaios e inúmeros eventos realizados nas ruas do centro de Curitiba.





O grupo é composto por Bruno Mancuso (Palhaço Pelúcia), Mateus Tropo (Palhaço Tropo) e Paulo Henrique Carneiro (Palhaço Abel). O trabalho inicial se mantém até hoje pois além das apresentações, realizadas em festivais e eventos, o grupo continua promovendo apresentações nas ruas, mantendo o espetáculo vivo, orgânico e em constante atividade.

A Vila Cultural Barracão Tangará conta com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Ficha técnica

Direção: Companhia Circo Rodado

Elenco: Bruno Mancuso (Palhaço Pelúcia), Mateus Tropo (Palhaço Tropo) e Paulo Henrique Carneiro (Palhaço Abel).

Figurino: Paulo Henrique Carneiro

Produção: Companhia Circo Rodado

Assessoria musical: Igor Ribeiro