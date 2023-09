Cinemas de Londrina participam de semana especial e oferecem ingressos a R$ 12

Opções de filmes não vão faltar na Semana do Cinema. As telonas dos cinemas de Londrina recebem quatro estreias e uma super aguardada pré-estreia, contemplando diversos gêneros de filmes, para todos os gostos e idades.

Durante o período, os bilhetes terão o preço único de R$ 12,00 para qualquer filme em exibição nas salas convencionais e premium. Somente filmes da sala VIP e em 3D não entram na promoção. Além disso, alguns cinemas irão disponibilizar combos com pipoca e refrigerante por valores especiais.

Entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro, os cinemas de Londrina participam da Semana do Cinema, evento que oferece ao público ingressos pela metade do valor.

TERROR





Décimo capítulo da franquia, “Jogos Mortais 10” promete muito terror na telona. O impiedoso assassino Jigsaw está doente em busca de uma cura milagrosa. Então, ele decide viajar ao México atrás de um procedimento médico inovador.

Ao chegar lá, percebe que está num ambiente macabro, uma verdadeira farsa para enganar pessoas vulneráveis. O seria killer, entretanto, usará armadilhas para virar o jogo e manter a fama terrível.





FANTASIA

Para quem gosta da magia da Disney, a indicação é “Resistência”, uma ficção que se passa num futuro distante, com o planeta em guerra entre os seres humanos e a inteligência artificial. Um ex-agente é recrutado para localizar e matar o Criador, um misterioso arquiteto responsável por desenvolver uma arma capaz de acabar com o confronto e com toda a humanidade.





Em meio a essa busca, a equipe passa por um território sombrio ocupado pela IA, até chegarem a uma surpresa.

