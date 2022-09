CMTU derruba liminar e remarca licitação sobre coleta de recicláveis em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) anunciou nesta terça-feira (20) que o juiz Marcos José Vieira revogou a liminar que suspendia a licitação para contratar uma empresa para assumir a coleta de materiais recicláveis nos imóveis de Londrina.





Assim, a sessão pública para abertura dos envelopes com as propostas dos interessados, que ocorreria em 14 de setembro, foi reagendada para 26 de setembro. A partir das 9h30 serão analisadas as propostas e às 10h terá início a disputa entre os licitantes, de acordo com a companhia.

No final de agosto, a FOLHA mostrou, com exclusividade, a intenção de a prefeitura de terceirizar o serviço que hoje é executado pelas sete cooperativas, que se dividiram sobre a medida. As associações continuariam responsáveis pela separação e comercialização.







O edital tem valor máximo de R$ 6,5 milhões, em contrato de um ano, e prevê que a empresa terá que dispor de sete caminhões do tipo baú, sendo um reserva. A estimativa é de que os veículos rodem cerca de 3.750 quilômetros por mês. Serão 42 coletores e 14 motoristas, divididos em turno diurno e noturno.







