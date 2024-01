CMTU dá início à operação “Volta às Aulas” em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) iniciou nesta segunda-feira (29), a partir das 11h, a operação “Volta às Aulas”.





A ação tem como objetivo orientar pais de alunos, estudantes e toda a comunidade escolar sobre a segurança viária no entorno das instituições de ensino. Até o dia 23 de fevereiro, a expectativa é que 40 estabelecimentos das redes municipal, estadual e particular sejam visitados.

Publicidade

Publicidade





As atividades de conscientização serão iniciadas nos centros de educação infantil Sossego da Mamãe e Ciepe, localizados, respectivamente, na rua Mato Grosso, 1.754, e na rua Pará, 729, área central de Londrina.





A escolha dos locais ocorreu em razão do número de queixas de problemas de mobilidade registrado na região.

Publicidade





Durante o trabalho, agentes da companhia vão chamar atenção para a importância da utilização das faixas de pedestres; da correta utilização dos pontos de embarque e desembarque; do respeito às vagas exclusivas de estacionamento; do uso da cadeirinha ou do assento de elevação para o transporte de crianças, entre outros cuidados fundamentais para garantir a segurança no trânsito.