CMTU terá mutirão para entrega de credenciais de estacionamento para idosos

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) promoverá no próximo sábado (6), das 9h às 12h, um mutirão para entrega de credenciais de estacionamento exclusivo a idosos. O evento será realizado na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, localizada na Rua Dom Bosco, n° 55. Além da emissão do documento, durante a ação serão oferecidos serviços de aferição de pressão arterial, teste de glicemia e de visão.

Para participar da atividade e garantir a retirada da carteirinha, o interessado deve entrar em contato com a CMTU pelo telefone (43) 3379-7605 ou WhatsApp (43) 3379-7609, das 8h30 às 17h, até sexta-feira (5). Para esta edição do mutirão serão disponibilizadas, no total, 100 vagas para pessoas previamente cadastradas.





As exigências para acesso ao cartão são que o idoso tenha 60 anos ou mais e resida em Londrina. Para a confecção da credencial, é necessário levar comprovante de residência atualizado e a cópia do documento pessoal do beneficiário, os quais serão recolhidos durante o atendimento. Outra opção é encaminhar a documentação antecipadamente pelo WhatsApp.





Segundo o diretor de Trânsito da CMTU, major Mário Celso Andrade, a escolha da paróquia para receber a iniciativa ocorreu porque o espaço já atrai muita gente da terceira idade. “É um público que frequenta atividades religiosas e tem direito ao benefício, por isso a importância de irmos até ele”, destacou.





Andrade salientou também que, devido às limitações físicas típicas da idade, idosos demandam atenção no trânsito tanto quanto crianças. “Muitas vezes, eles estão mais próximos de uma fatalidade nas ruas, por isso precisamos investir em informação e conscientização, proporcionando mais segurança a este grupo”, afirmou.

Documento obrigatório para uso das vagas de estacionamento destinadas a pessoas acima dos 60 anos, a credencial de idoso é emitida na sede administrativa (área central) e na Diretoria de Trânsito da CMTU, situada na Avenida Portugal, 155. Apenas entre janeiro e julho de 2022, cerca de 4.300 cartões foram expedidos pela companhia.