CMTU vai colocar mais 14 radares em funcionamento em Londrina

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vai implementar, a partir de 7 de novembro, 14 novos pontos de radares nas ruas de Londrina. Dez dos equipamentos fiscalizarão o excesso de velocidade e o restante também pode capturar avanços de semáforo e paradas sobre a faixa de pedestre.

Durante uma semana, a CMTU, por meio de seus agentes, estará nesses pontos realizando um trabalho de conscientização e alertando que as áreas passarão a ser monitoradas por equipamentos. Publicidade Publicidade

Londrina mantém em operação 65 pontos de monitoramento eletrônico instalados em 2021, além de 40 câmeras de videomonitoramento. De acordo com o diretor de Trânsito da CMTU, major Mário Celso Andrade, a ampliação do monitoramento eletrônico ocorre porque as estatísticas demonstraram necessidade de intervenção.

“Nosso intuito é fazer das ruas espaços mais seguros. Muitos equipamentos estão instalados de modo estratégico, de modo a permitir que o pedestre cruze a via em segurança, sem correr o risco de ser atropelado”, argumentou. Publicidade Publicidade



Confira a localização dos novos radares



Velocidade Máxima permitida – 40 Km/h Publicidade Rua Bento Munhoz da Rocha Neto (Cruzamento com Rua João Wycliff; com Display de velocidade) Publicidade Rua Rio Grande do Sul (Cruzamento com Rua Amapá; com Display de velocidade) Publicidade

Velocidade Máxima permitida – 50 Km/h Av. Angelina Ricci Vezozzo (próximo ao Ribeirão Lindóia) Publicidade Publicidade Av. Águia Imperial (Cruzamento com Rua Perdizes) Av. Arthur Thomas, 1880 Publicidade Av. Máximo Peres Garcia, 630 Av. Ayrton Senna da Silva (cruzamento com Rua Caracas – sentido Norte/Sul; com Display de velocidade) Publicidade Av. Ayrton Senna da Silva (cruzamento com Rua Caracas – sentido Sul/Norte; com Display de velocidade)

Velocidade Máxima permitida – 60 Km/h Avenida Francisco Gabriel Arruda, 449 Rodovia Mábio Gonçalves Palhano (Cruzamento com Rua Rubens Carlos de Jesus)





Já os radares mistos, ou seja, que fiscalizam velocidade, avanço de semáforo e a parada sobre a faixa estarão presentes nas seguintes localidades:

Velocidade Máxima permitida – 40 Km/h Rua Uruguai (Cruzamento com rua Bolívia) Rua Bahia (Cruzamento com rua Amapá)

Velocidade Máxima permitida – 60 Km/h Av. Winston Churchill (Cruzamento com Av. da Liberdade) Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Cruzamento com Rua Amapá)



Má educação dos motoristas