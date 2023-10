Cobertura de posto de combustíveis em Londrina desaba com fortes chuvas e ventos

A forte chuva acompanhada de ventania na manhã desta terça-feira (31) deixou estragos em várias regiões de Londrina. Na zona sul, parte da cobertura de um posto de combustíveis que fica na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, ao lado do shopping, veio abaixo.





Segundo relatos de testemunhas, a estrutura foi descendo aos poucos. Haviam dois carros no momento, que conseguiram sair a tempo. Ninguém se feriu.

Os proprietários do estabelecimento preferiram não conceder entrevista, mas comentaram que a suspeita é de que o telhado não tenha suportado o volume de água. Ninguém se machucou e o posto tem seguro. Entre a madrugada e às 11h30 choveu aproximadamente 35 milímetros.





Árvores também caíram pela cidade. Na avenida Santos Dumont, na zona leste, uma árvore despencou em cima de um carro, nas proximidades do aeroporto Governador José Richa.

O veículo pertence a um motorista de aplicativo, que transportava duas pessoas. Apesar do susto, não houve feridos e o tronco foi retirado pelo Corpo de Bombeiros.







No jardim São Jorge, na zona norte, uma árvore de pequeno porte saiu na raiz e arrancou o poste com toda a fiação. De acordo com o Simepar, as rajadas de vento atingiram o ápice às 10h, chegando a 64 quilômetros por hora.





Grandes poças se formaram na avenida Brasília, perto do jardim Nossa Senhora da Paz, região oeste, o que demandou atenção redobrada dos condutores, que tiveram que diminuir a velocidade para passar.







