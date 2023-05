Cohab acata recomendação do Ministério Público e teste seletivo terá novas datas e provas

A Cohab (Companhia de Habitação de Londrina) decidiu acatar a recomendação do MP-PR (Ministério Público do Paraná) para a realização de provas classificatórias no teste seletivo anunciado em fevereiro deste ano. Com isso, o processo será reformulado e terá novas datas.





No edital anterior, a seleção seria feita em uma única etapa: a prova de títulos. Em abril, então, o promotor de Justiça Ricardo Benvenhu, do Gepatria, encaminhou uma recomendação administrativa à Cohab, com o pedido de suspensão imediata do teste, que tinha como objetivo fazer contratações temporárias por período de um ano, renovável por mais um ano.

Apesar de a inclusão de provas ter sido considerada, a contratação ainda será temporária, uma vez que o MP-PR compreendeu que os selecionados irão trabalhar "em um serviço transitório, com prazo certo e determinado para sua concretização".





Após acatar a recomendação do Ministério Público, a Companhia afirmou que os candidatos já inscritos no processo que desejarem desistir irão receber os valores pagos para a realização da inscrição. Além disso, novos candidatos poderão se inscrever.





A Cohab e a Fauel, fundação ligada à UEL (Universidade Estadual de Londrina) responsável pela organização do processo, irão se reunir nesta sexta-feira (5) para elaborar um novo edital. As novas datas devem ser divulgadas na próxima semana.