Cohab faz levantamento de dados sobre famílias de ocupação no Jardim Marieta

Uma equipe da Cohab (Companhia de Habitação) de Londrina visitou uma ocupação localizada próxima ao Jardim Marieta (região norte), na manhã desta quarta-feira (13), para levantar informações sobre a população residente na área. O objetivo da iniciativa é elaborar um diagnóstico socioeconômico da comunidade, visando subsidiar sua inclusão em possíveis projetos habitacionais no futuro.

Existente desde a década de 1990, a ocupação é composta por mais de 90 famílias. Para executar o levantamento, a Cohab contou com uma equipe de oito pessoas, incluindo assistente social, socióloga, assistentes administrativos e estagiários de Serviço Social e Ciências Sociais. Com base em formulários padronizados, os profissionais fizeram entrevistas com o responsável de cada família ou uma pessoa maior de 18 anos, abordando a composição familiar, renda, origem, nível de escolaridade, condições de saúde e há quanto tempo residem no local, entre outros aspectos. A previsão é que o trabalho seja realizado, no máximo, em dois dias.

O presidente da Cohab-Ld, Luiz Cândido de Oliveira, frisou que esse é um processo importantíssimo para poder levar cidadania e dignidade às famílias da região. “Esse é o primeiro passo, em que conhecemos as famílias, as suas realidades e o seu perfil socioeconômico. Com esses dados, nós conseguimos enquadrar a comunidade em programas habitacionais que serão conduzidos, futuramente, tanto pelo governo federal quanto pelo Município. Essas iniciativas necessitam de informações para que as famílias possam ter acesso ao serviço público, resgatando assim a sua dignidade, cidadania e inserindo essas pessoas na sociedade londrinense”, afirmou.





De acordo com a assistente social e chefe do Departamento Técnico da Cohab-Ld, Edna Braun, a Companhia faz esses levantamentos em todas as regiões da cidade, e tem atuado com frequência na zona norte porque nessa região há vários empreendimentos de interesse social em construção. “Além disso, tem-se a expectativa de que outros empreendimentos possam surgir e permitam o atendimento dessa população que demanda por uma moradia digna”, destacou.





Ainda segundo Braun, o Jardim Marieta fica perto do Jardim Shekinah, onde a Cohab executou uma importante ação de regularização fundiária, e também está próximo do conjunto Vivi Xavier, onde foi concluído o diagnóstico socioeconômico dessa ocupação irregular. “Ao concluirmos o levantamento do Marieta, fecharemos a poligonal com informações atualizadas. A atualização desses dados, além de subsidiar decisões acerca de empreendimentos futuros voltados às famílias de baixa renda, nos permite identificar aquelas que possuam condições financeiras e tenham interesse em aderir a empreendimentos já existentes”, salientou.