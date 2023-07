Cohab Londrina remaneja servidores após teste seletivo ser cancelado

A Cohab-Ld (Companhia de Habitação de Londrina) está requisitando servidores de outros setores da administração municipal para auxiliar no trabalho de regularização fundiária. A decisão vem após o cancelamento do teste seletivo que iria contratar 13 profissionais por meio de uma prova de titulação. O contrato de trabalho entre os aprovados e a companhia seria de um ano, existindo a possibilidade de renovação por mais um.





O edital para o processo seletivo de titulação foi publicado em fevereiro; em abril, o MP (Ministério Público) do Paraná orientou que o processo fosse substituído por um concurso público com questões objetivas. Após o posicionamento do MP, o processo foi suspenso e cancelado nesta terça-feira (11).

Publicidade





Edimilson Sales, diretor administrativo financeiro da Cohab, explica que, além da orientação do MP, muitas pessoas se interessaram em participar do processo, inclusive estagiários da Cohab, mas que não possuem experiência registrada em carteira, como é exigido em uma prova de títulos. Então, segundo ele, para que mais interessados pudessem participar, a gestão optou por realizar um novo processo seletivo por meio de uma prova objetiva.





Matéria em atualização na Folha de Londrina: