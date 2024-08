Colégio da zona norte de Londrina usa a criatividade para combater a infrequência escolar

Muito barulho, alvoroço e um constante empurra-empurra. Os alunos do Colégio Estadual Professora Roseli Piotto Roehrig, localizado no bairro José Giordano (zona norte de Londrina), estavam ansiosos para o recreio desta quinta-feira (29). O motivo, mais uma vez, era a criatividade do diretor André Camargo, que, com o apoio de outros profissionais da educação, busca constantemente incentivar a frequência dos estudantes nas aulas. Desta vez, um lanche especial foi utilizado como chamariz: bruschetta.





Camargo atua como docente e diretor do colégio desde a fundação, em 2004. A partir de então, os esforços para possibilitar uma educação de qualidade às crianças e aos adolescentes do bairro periférico nunca foram medidos.

Para ele, o aprendizado está diretamente ligado com a presença. "Mesmo que dê trabalho, é importante o aluno estar aqui para entendermos e acharmos uma solução. Não adianta esvaziar o prédio e falar que a escola é boa. Eu tenho que encher o prédio e tentar entender a complexidade do bairro que eu assisto", pontua o diretor.





Visando combater o que, segundo ele, é o "grande problema" da educação contemporânea, o diretor planejou um esquema para instigar os discentes a diminuir a infrequência.

"Eu bolei com as crianças o seguinte: se eles alcançarem 100% de frequência, ganham prêmio. Hoje mesmo bateu mais uma turma com 100%. É muito difícil engajar os estudantes. Por isso, montamos como se fosse uma competição. Eu combinei que se, a cada 15 dias, der acima de 95% de frequência, vai ter lanche especial."







Das 22 turmas que o Colégio Roseli Piotto possui - 12 matutinas, nove vespertinas e uma noturna -, pelo menos 14 alcançaram a meta estipulada, sendo recompensadas com a bruschetta servida nesta quinta-feira. Das 14 turmas, nove são vespertinas e apenas cinco matutinas. Camargo explica que a alta adesão dos alunos da tarde é reflexo da idade.

"A criança trabalha por compensação. O adolescente e o jovem, não. Os alunos da tarde entenderam o processo. E o legal é que eles estão se cobrando. Esses dias, um aluno faltou e eles [colegas de turma] ligaram na casa do moleque, dizendo 'ô, você tá atrapalhando a gente. Todo dia você falta e a gente não tá alcançando 100%, não vamos ganhar os nossos doces'", conta, com um sorriso de satisfação no rosto.





O gestor do colégio também expõe, com um tom de voz mais baixo - como se quisesse esconder o detalhe -, que os doces citados eram arcados com dinheiro do seu próprio bolso e que, a partir disso, surgiu a ideia de usar os alimentos já enviados pelo estado para, por meio da criatividade, fazer pratos especiais.

"O Estado manda as verbas, com o Mais Merenda, para a complementação. O pão e o queijo que utilizamos está dentro da tabela do Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional). Aí só montamos os lanches diferentes", explica.