Com 13 mil doses aplicadas, cobertura da vacinação contra dengue é de 57% na região de Londrina

Novo levantamento da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) registra a aplicação de 19.694 vacinas contra a dengue no Paraná até esta segunda-feira (25). O número representa 56,22% das 35.025 doses da Qdenga, imunizante produzido pela farmacêutica Takeda, distribuídas pelo governo federal no final de fevereiro.





De acordo com o que foi definido pelo Ministério da Saúde, a faixa prioritária atual para a imunização é de 10 a 14 anos. O Paraná recebeu vacinas destinadas exclusivamente para 30 municípios: 21 da 17ª Regional de Saúde de Londrina, com 23.064 doses, e nove da 9ª RS de Foz do Iguaçu, com 11.961.

Os municípios da 17ª RS registraram 13.327 aplicações – 57,78% do total destinado para essa região. As cidades da 9ª RS somaram 6.367 aplicações, ou 53,23% do quantitativo recebido. Os imunizantes enviados têm validade até 30 de junho deste ano.





O Paraná é o 4º estado do País com a maior incidência de dengue, atrás do Espírito Santo, Minas Gerais e Distrito Federal, conforme dados do Informe nº 6 do Centro de Operação de Emergências (COE) do Ministério da Saúde. O último boletim divulgado pela Sesa registra 263.077 notificações de possíveis casos da doença, 113.194 confirmações e 60 óbitos.

Confira o número de doses aplicadas por município:





17ª Regional de Saúde de Londrina – 13.327

Alvorada do Sul – 148





Assaí – 379

Bela Vista do Paraíso – 300





Cafeara – 26

Cambé – 1.229





Centenário do Sul – 76

Florestópolis - 202





Guaraci – 69

Ibiporã – 811





Jaguapitã – 236





Jataizinho – 210





Londrina – 7.521





Lupionópolis – 132





Miraselva – 35





Pitangueiras – 79





Porecatu – 204





Prado Ferreira – 87





Primeiro de Maio – 102





Rolândia – 1.105





Sertanópolis – 129





Tamarana – 247





9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu – 6.367





Foz do Iguaçu – 3.999





Itaipulândia – 323





Matelândia – 419





Medianeira – 496





Missal – 100





Ramilândia – 76





Santa Terezinha de Itaipu – 559





São Miguel do Iguaçu – 350





Serranópolis do Iguaçu – 45





(Com informações da Agência Estadual de Notícias)