Com 38,4°C, Londrina registra o dia mais quente do ano neste domingo

O calorão deste domingo (12) proporcionou o dia mais quente do ano em muitas cidades do Paraná, de acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento do Paraná).





Em Londrina, a temperatura chegou a 38,4ºC - o recorde histórico foi registrado em outubro de 2020, quando os termômetros chegaram a 40°C.

Publicidade

Publicidade





O destaque, neste domingo, foi para Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro), que bateu o recorde histórico de calor, chegando a 39°C





Em Curitiba e região metropolitana fez quase 35°C. Já entre as faixas norte e oeste do Estado quase chegou aos 40°C. Mas no Litoral ficou ainda mais quente, fez 41°C em Antonina.







A previsão para esta segunda-feira (13) é que o calor persistirá. O tempo fica abafado, mas haverá um aumento de instabilidade na maioria das regiões. Pancadas de chuva são previstas principalmente a partir da tarde. A máxima prevista para Londrina é de 37°C.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: