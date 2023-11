Com cinco meses de atraso, Terminal Ouro Verde foi entregue aos usuários de ônibus nesta terça

O Terminal Ouro Verde, localizado no encontro entre as avenidas Winston Churchill e dos Amigos, próximo ao Estádio do Café, na zona norte de Londrina, entrou em operação nesta terça-feira (28), às 10h. O início das atividades foi acompanhado da desativação da estação provisória montada na avenida Lucílio de Held, perto do terminal original, utilizada desde julho de 2022 pelos passageiros como estação de embarque e desembarque.







A construção do terminal começou em julho do ano passado e previsão inicial de término era junho de 2023, como mostrou reportagem da FOLHA. Com R$ 12.610.351,08 em investimentos, o Terminal Ouro Verde mais que quadruplicou de tamanho em relação à edificação antiga, passando de 820,25 m² de área construída para 3.874,27 m². O aumento da metragem permitiu a ampliação, de duas para três, das pistas por onde circulam os coletivos. Possibilitou também a construção de mais baias para os ônibus chegarem e um espaço para o estacionamento dos veículos.



Publicidade

Publicidade





A reforma do local, que envolveu a demolição completa da construção antiga, datada de 1990, contemplou a instalação de ampla cobertura metálica com isolamento térmico e acústico, ideal para a proteção contra condições climáticas adversas, cujas chuvas torrenciais e ventos fortes motivavam reclamações da população.







A restauração incluiu a execução de plataformas, piso tátil, escadas, rampas de acessibilidade, guarda-corpos, bancos com encosto, guaritas de bilheteria e fiscalização, bicicletário e vestiários. As melhorias abrangeram ainda a criação de áreas de circulação, hall, sanitários e fraldário, bem como a implantação de paraciclo, lixeiras, totens com informações em braile, novas instalações hidráulicas, elétricas, pintura, sinalização, sistemas de voz, telefônico e de câmeras de monitoramento.

Publicidade





SUSTENTABILIDADE



Publicidade

O prefeito Marcelo Belinati afirmou que o Município abre um terminal novo, já que o prédio antigo foi derrubado e deu lugar à nova edificação. “A estrutura antiga já estava com mais de 30 anos e bastante deteriorada. Chovia dentro, ventava, não tinha o conforto adequado. Agora, construímos um novo prédio, com tudo que há de bom e de melhor, para bem atender a população que utiliza o transporte coletivo."

O diretor de Transporte da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Wilson de Jesus, contou que o novo terminal também está em sintonia com práticas de sustentabilidade, com ênfase na preservação de recursos hídricos. “O projeto contou com a implementação de um sistema de reaproveitamento da água da chuva, que poderá ser utilizada nos serviços de limpeza. A iluminação em LED, por sua vez, vai promover menos gasto de energia e mais luminosidade no período noturno”, explicou.



Publicidade





SUPERBUS

A reconstrução do Ouro Verde integra uma série de iniciativas da Prefeitura de Londrina voltadas à implementação, na cidade, do sistema de transporte coletivo Bus with High Level of Service (BHLS, conhecido como Superbus). O conjunto de intervenções, financiadas com recursos federais e contrapartida do Município, abarcou a reestruturação completa das avenidas Francisco Gabriel Arruda, Winston Churchill e Rio Branco, onde uma trincheira no cruzamento com a Leste-Oeste segue em construção.





Os trabalhos compreenderam, ainda, e reforma e entrega dos terminais Vivi Xavier e Milton Gavetti, também localizados na região norte. Situado na zona sul, o Terminal Acapulco é outro ponto de integração do transporte coletivo em obras. Todas as melhorias seguem projeto arquitetônico elaborado pelo Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina).





O transporte público em Londrina possui 133 linhas, sete terminais de baldeação e uma estação de embarque e desembarque (Catuaí). O sistema é responsável pela condução de 44,5 mil passageiros por dia, em média, e registra a inserção de 89 mil bilhetes. O Terminal Ouro Verde acomoda 15 linhas e atende – sozinho – aproximadamente 6,5 mil usuários. O espaço funciona de domingo a domingo, das 5h à meia-noite e meia. (Com N.Com)