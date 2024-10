Com dúvida e apoio da torcida, Londrina EC embarca para decisão em Minas Gerais

O Londrina já está em Minas Gerais para a decisão de sábado (5) contra o Athletic. Em busca do acesso para a Série B, o Tubarão viajou com o apoio e o incentivo do torcedor, que compareceu ao Aeroporto José Richa, no embarque da delegação, na tarde de quinta-feira (3).







Com faixa, bandeiras e gritos de "Vamos subir Tuba", a torcida passou uma energia extra aos jogadores antes da partida decisiva diante do Athletic, às 17h30, na Arena Sicredi, em São João Del Rei. O LEC sobe com uma vitória e pode garantir o acesso também com um empate, desde que a outra partida da chave, entre Ferroviária e Ypiranga, também termine empatada.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Estas duas vitórias seguidas deram muita moral e confiança para o time. Acredito que vamos ganhar, voltar classificados e ainda ir para a decisão", frisou o pintor Gerônimo Antunes, que foi ao aeroporto acompanhado do filho de 13 anos engrossando o chamado "AeroLEC".





O autônomo Marcel de Souza, 37 anos, viajará os mais de 900 quilômetros em uma das excursões promovidas pela torcida para apoiar o time na Arena Sicredi. "Não vai ser fácil lá, mas estou confiante. O meu palpite é que os dois jogos vão empatar e voltaremos classificados", apostou.

Publicidade





O LEC seguiu inicialmente para Belo Horizonte, onde treina na manhã desta sexta-feira (4), no CT do América, e após o almoço viaja de ônibus até São João Del Rei.





Bastante saudado pelos torcedores, o técnico Claudinei Oliveira agradeceu o apoio e ressaltou a importância desta vibração positiva para o time entrar ainda mais confiante na decisão de sábado.





"Desde a minha chegada, frisei o quanto seria fundamental o apoio da torcida. É importante para os jogadores se sentirem abraçados pelo torcedor para que possamos unir ainda mais forças para buscar este acesso", comentou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: