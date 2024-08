Com estrutura exclusiva para baixa renda, Hospital Veterinário Municipal começa a atender nesta terça

O Hospital Veterinário Municipal será inaugurado nesta terça-feira (13), às 9h, na Zona Leste de Londrina. A estrutura, que será gerida pela terceirizada CHC Saúde Única - empresa de Itajaí (SC) -, será exclusiva para pessoas de baixa renda do município. Ou seja, os atendimentos serão disponibilizados apenas para aqueles que não têm recursos financeiros para arcar com as custas.





O diretor-presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Neto Almeida, enfatizou que quem tentar burlar o sistema de cadastro prévio deverá ressarcir o município. No local, haverá uma triagem para confirmar as informações do tutor do animal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Será para quem estiver inscrito em programas do governo federal, tendo que fazer a comprovação para receber o atendimento. Também será para protetores cadastrados no município e para ONGs [Organizações Não Governamentais]. Não adianta nada uma pessoa com poder aquisitivo tentar burlar o sistema. Caso comprovado, ela vai ter que ressarcir", explicou.





Mesmo tendo horário delimitado para atendimentos comuns das 9h às 17h, o Hospital Veterinário funcionará 24h por dia para urgência e emergência. Caso alguém encontre, por exemplo, um animal atropelado e quiser levá-lo, ele será atendido. Haverá também a área clínica para atendimentos de rotina e o programa de adoção. A ideia, segundo Almeida, é que os animais albergados sejam adotados após recuperação.



Publicidade





A diretora operacional do hospital, Thaynara Pacheco, ressaltou que o segundo andar terá estrutura para acomodar os médicos que estiverem de plantão, com camas, banheiro e cozinha. Além disso, os 350 m² de área construída terão raio x, mesa cirúrgica, aparelho de ventilação, tapetes aquecidos e instrumento de aplicação de anestesia inalatória.





Segundo ela, qualquer previsão sobre o número de animais atendidos por mês é precipitada, mas estima-se cerca de 700 atendimentos mensais, podendo esse número "ser ultrapassado facilmente". "Muitas vezes, a gente passa a agenda de 30 a 40 atendimentos no dia, porém falta muita gente que marca e não vem e também há os atendimentos de urgência e emergência, que acabam passando na frente pela complexidade", pontuou.

Publicidade





Pacheco também explanou que o local terá funcionamento clínico paralelo com atendimento cirúrgico. "Enquanto o médico veterinário estiver em operação, o outro estará fazendo atendimento clínico. Os veterinários que ficarem na parte da noite, no plantão, também cuidarão dos animais internados e dos abrigados."