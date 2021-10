Com falta de manutenção, moradores bairro Aeroporto se dizem abandonados pelo poder público

Os moradores do bairro Aeroporto, na zona leste de Londrina, se dizem "abandonados" pelo poder público. Eles se queixam da falta de manutenção no asfalto, calçadas, iluminação e no complexo de casas que pertenciam à FAB (Força Aérea Brasileira) e foram repassadas à Prefeitura Municipal.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Cirlete Marcondes Pelegrinelli, que vive na rua Sacadura Cabral desde 1998, comenta que muitas pessoas passam em frente de sua residência para ir à Praça Nishinomiya, especialmente idosos. Preocupada com possíveis acidentes, ela relata que as calçadas que margeiam as antigas casas do comando da Aeronáutica estão irregulares, com muita sujeira e mato alto.

Continua depois da publicidade





“Isso nos incomoda muita. Quando a Aeronáutica entregou os terrenos, eles estavam limpos, roçados, mas desde que a Prefeitura assumiu, esses espaços ficaram sem manutenção. Nossa preocupação maior é com os insetos e a presença de estranhos nesses locais, o que nos traz insegurança o tempo todo. Também há o perigo de alguém se acidentar porque as calçadas estão sem condições de passagem”, diz a corretora de imóveis.