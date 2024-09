Com novo aditivo, entrega da duplicação da Saul Elkind fica para janeiro de 2025 em Londrina

Quem esperava passar pelas novas pistas da avenida Saul Elkind, no trecho entre a rua André Buck e a avenida dos Garis​, na zona norte de Londrina, ainda neste ano vai ter que esperar, pelo menos, mais quatro meses. Esse é o prazo aditivado no contrato pela prefeitura após pedido da terceirizada, estendendo as obras de setembro até o final de janeiro de 2025. A solicitação da empreiteira – que tem sede em Curitiba – aconteceu no início deste mês e foi formalizado nesta semana.







No documento em que demandou mais tempo – que a FOLHA teve acesso – a construtora afirmou que se deparou “com a ocorrência de adversidades imprevistas que impactaram substancialmente no desempenho do cronograma físico-financeiro inicialmente apresentado”. Entre os problemas listados está a dificuldades para compra de tubulação de drenagem. “Tal obstáculo decorreu em função da grande quantidade necessária para utilizar na obra e devido ao mercado estar aquecido”, justificou.

Outra questão apresentada foi a existência de “diversas interferências das redes de abastecimento de água que não estavam previstas no projeto”. “Foram constatadas inúmeras tubulações da Sanepar sem o devido cadastramento, resultando em recorrentes paralizações nos trabalhos em razão dos inúmeros rompimentos de rede de água, ocasionando significativos atrasos na execução dos serviços”, apontou. Esta situação já havia levado na alteração dos trabalhos de drenagem, com a necessidade de maior profundidade de valetas para transposição de adutoras.





As intervenções na avenida, na região do jardim São Jorge e do conjunto Chefe Newton, começaram em fevereiro. No entanto, foram paralisadas durante pouco mais de um mês após o rompimento de tubulação da Sanepar, caso que deixou os moradores dos bairros no entorno sem água por cerca de três dias no primeiro bimestre, até que fosse realizado o conserto.