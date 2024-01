Com tradicional sopa ozoni, comunidade nipônica de Londrina comemora chegada de 2024

Para começar bem o novo ano que se inicia, nada melhor do que muito mochi, ozoni e tradição, passada de geração para geração.





Na manhã deste domingo (7), mais de 100 descendentes de japoneses ou admiradores da cultura nipônica se reuniram na Acel (Associação Cultural e Esportiva de Londrina) para celebrar o Ano Novo. Com rituais e comidas tradicionais, o momento é de celebrar a união e orar por prosperidade e fartura para 2024.

Publicidade

Publicidade





Luzia Yamashita Deliberador, presidente executiva da Acel, explica que a celebração do Ano Novo, chamada de Shinnen Haiga Shiki, é feita sempre no primeiro dia do ano, mas que, para 2024, eles optaram por mudar a data, já que muitas pessoas não conseguiam participar por estarem com suas famílias ou em viagens.





Com a mudança, mais de 100 pessoas confirmaram presença no evento deste ano.

Publicidade





Ela pontua que o Brasil é o segundo país com maior número de japoneses no mundo, atrás apenas do Japão. Na região de Londrina, a presidente afirma que são pelo menos 40 mil descendentes.





“A Acel vai fazer 69 anos neste ano e ela sempre manteve as tradições japonesas porque senão uma hora acaba”, explica. Segundo Deliberador, a celebração é uma forma de manter e disseminar a cultura japonesa em Londrina e em toda a região.

Publicidade





Uma das tradições da cerimônia é o brinde com saquê, bebida típica japonesa, pedindo pela amizade e saúde de todos. O brinde é proposto por um convidado especial da associação, geralmente mais velho, sendo que neste ano o escolhido foi o Atsushi Yoshii, 85.





Para Yoshii, é importante que cada geração mantenha a tradição japonesa viva para fortalecer as raízes e a comunidade, assim como para disseminar os valores, que unem o Japão e o Brasil.





“Eu fico admirado porque existem pessoas jovens, da segunda e terceira geração, que mantêm essas tradições, o que eu acho muito bacana”, afirma.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: