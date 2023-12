Concha Acústica recebe feira gastronômica e banda de rock nesta sexta-feira (22)

Nesta sexta-feira (22), a feira gastronômica da Concha Acústica (Praça Primeiro de Maio, Centro) irá receber a apresentação da Banda Bora, conhecida por fazer covers de rock de músicas nacionais e internacionais.





A feira tem início às 18h e vai até as 22h, e o show da banda começa às 19h e vai até as 21h. O projeto Viva a Concha, desenvolvido pela Concha – Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Publicidade

Publicidade





Durante o evento, haverá vendedores comercializando comidas de rua, como espetinho, pastel e milho cozido, além de food trucks de chopp e lanches de pernil. A presidente da Concha – Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina, Iara Franco Coutinho Hernandes, explicou que a feira gastronômica surgiu com a proposta de ocupar o espaço público da Concha Acústica.