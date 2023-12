Posto de atendimento da Polícia Federal para emissão de passaporte deve mudar para shopping em Londrina

O endereço do posto de atendimento da PF (Polícia Federal) para a emissão de passaportes em Londrina, no Norte do Paraná, deve mudar para um dos shopping do Município.





Neste semana, a PF abriu uma licitação para avaliar as propostas das empresas interessadas. A expectativa é que o novo posto tenha, no mínimo, 85 metros quadrados e atenda de 250 a 300 pessoas por dia.

De acordo com o edital, a área deve ser disponibilizada gratuitamente pelo shopping, que também deve cumprir com outros requisitos mínimos. Devido ao fluxo de pessoas, o local receberia mais visitantes.





Atualmente, a emissão dos passaportes em Londrina é realizada na Delegacia da Polícia Federal, localizada na rua Tietê, na Vila Nova.





Os shoppings da cidade têm até o dia 22 de janeiro para entregar os projetos com toda a documentação na Delegacia da PF em Londrina.