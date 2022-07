Concurso da Guarda Municipal oferece mais 15 vagas iniciais em Londrina

O concurso da GM (Guarda Municipal) de Londrina agora vai oferecer 50 vagas iniciais ao invés de 35, como foi a primeira previsão divulgada pelo município. Neste início de semana o prefeito Marcelo Belinati assinou a autorização com o incremento na contratação. De acordo com a secretaria municipal de Defesa Social, o número deve repor os agentes que deixaram a corporação nos últimos quatro anos. Atualmente são cerca de 310 guardas.



“Quando demos início ao processo licitatório, o pedido inicial de 35 vagas foi a partir do diagnóstico (da época) daqueles que saíram porque pediram demissão, mudaram de emprego ou foram exonerados em processo administrativo disciplinar. Como a pandemia de Covid-19 impediu que o processo avançasse na rapidez que esperávamos, nesse lapso de tempo outras 15 vagas surgiram e fizemos novo pedido”, explicou Pedro Ramos, secretário de Defesa Social.



A prefeitura fará uma retificação no edital formalizando a alteração. “A partir do momento em que insere a autorização no edital, ela passa a ser uma obrigação para que exista segurança de que a primeira turma será composta de 50 pessoas”, destacou a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci. O concurso terá validade de dois anos, com possibilidade de renovação pelo mesmo período.







As inscrições estão abertas até as 17h desta quinta-feira (7) e podem ser feitas no site cops.uel.br. A taxa deve ser quitada até sexta-feira (8) e custa R$ 43. A estimativa era de que aproximadamente 14 mil pessoas participassem. “O que já visualizamos é que é possível que não chegue nos 14 mil”, ponderou Bellusci. As provas dissertativas e objetivas serão aplicadas em sete de agosto. O resultado da classificação final dos candidatos aprovadas, inclusive na prova de aptidão física, vai sair em 30 de setembro.





No final da semana passada o poder público regulamentou, via decreto, a concessão de auxílio financeiro aos candidatos convocados para o curso de formação da Guarda Municipal. Os aprovados receberão 50% da remuneração do cargo, que é de R$ 3.364, ou seja, R$ 1.682. O candidato que abandonar ou desistir do curso terá que devolver integralmente os valores recebidos.



Continue lendo na Folha de Londrina.