Concurso Público para professor de Educação Física terá provas neste domingo em Londrina

Neste domingo (15), cerca de 1.300 pessoas devem realizar as provas objetivas e discursivas para o concurso público da Prefeitura de Londrina, que irá contratar professores de Educação Física para a Secretaria Municipal de Educação (SME). As provas serão aplicadas na Universidade Estadual de Londrina (UEL), localizada na Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380, e o ensalamento de todos os candidatos foi concentrado no Centro de Estudos Sociais Aplicados (CESA).





A entrada nas salas será liberada das 13h20 até às 14h, e os candidatos terão um prazo total de cinco horas, das 14 às 19h, para realizar as provas e preencher os gabaritos. Pelo link do Portal do Candidato, é possível imprimir o Cartão Informativo que traz os dados individuais do local de prova.

A Prefeitura estima que 120 servidores devem atuar diretamente nesta etapa do concurso público, incluindo equipes das secretarias municipais de Recursos Humanos, Educação, Defesa Social, Gestão Pública, e outros.





Para ingressar nas salas, os candidatos podem ter em mãos lápis, borracha e caneta esferográfica transparente com tinta preta ou azul escura e, obrigatoriamente, via original de documento identificação oficial, como o RG ou CNH. Por ser etapa classificatória e eliminatória, quem não comparecer para as provas deste domingo (15) será eliminado do concurso público.

A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, orientou que os candidatos cheguem com antecedência e tenham o cartão informativo em mãos para se certificarem do seu local de prova e garantirem sua entrada. “Embora o cartão não seja um item obrigatório, como é o caso do documento de identificação com foto, ele assegura ao candidato que ele está no local correto para fazer a prova”, comentou.





Também é importante conferir, no Edital nº 179/2022, os itens e acessórios que não podem ser utilizados, como gorros, bonés, óculos escuros e relógios. “Recomendamos que os candidatos venham com roupas confortáveis, pois terão cinco horas para realizar as provas, transferir as respostas para o gabarito, e é importante fazer tudo com tranquilidade e dentro do prazo”, acrescentou Bellusci.

Junto com as provas objetivas e discursivas, os candidatos que possuem títulos acadêmicos e profissionais devem entregar o envelope lacrado, contendo os documentos comprobatórios em cópia autenticada. A lista de documentos aceitos consta no Edital nº 179/2022 e o envelope deverá estar identificado com o protocolo de títulos, que consta no Anexo VI do edital. Os fiscais vão recolher os envelopes para avaliação de títulos durante a aplicação das provas.





A prova objetiva terá 50 questões, distribuídas entre as áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Tecnologia, Legislação Nacional Básica, e Conhecimentos Específicos. Cada acerto valerá um ponto, totalizando 50 pontos na prova objetiva. Será classificado o candidato que atingir pontuação igual ou superior a 50% do total. E no domingo (15), a partir das 21h, a Secretaria Municipal de Recursos Humanos irá divulgar, no Portal da Prefeitura, o gabarito provisório.





Já a prova discursiva será composta por uma questão, envolvendo a produção de texto dissertativo-argumentativo. De caráter eliminatório e classificatório, a prova discursiva terá pontuação de, no máximo, 20 pontos, sendo necessário completar 10 pontos para aprovação.