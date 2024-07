Conexões Urbanas: evento com dança e grafite movimenta Londrina no fim de semana

Exposição de grafite, live painting, flash tattoo e muito hip hop estão na programação do Conexões Urbanas, realizado pelo Londrina Norte Shopping em parceria com o Coletivo Capstyle, neste sábado (13) e domingo (14), das 10h às 22h.





O evento é gratuito e aberto ao público, que poderá conhecer um pouco de cada tipo de arte, inclusive de artistas locais, da própria zona norte de Londrina, onde está localizado o empreendimento.



Na exposição de arte, que fica em cartaz por tempo indeterminado, estarão diversos artistas, entre eles, Agu, Kenia Kuriki, Korneta, David de Oliveira, Huggo Rocha e Napa.





“A exposição é algo histórico e que valoriza o artista local. Enquanto coletivo, nossos eventos, festivais e cada obra na rua procura trazer a arte para todos, tornando a arte acessível. A maioria dos artistas é da zona norte e nasceu na zona norte, então, o Londrina Norte Shopping é a nossa casa”, ressalta Kenia grafiteira, produtora cultural e tatuadora.

De acordo com Kenia, a exposição é uma collab entre os coletivos Cap Style e The Circle Tattoo, reunindo grafite e tatuagem no mesmo espaço, com 26 telas e dois grafites nas paredes.





Entre os tatuadores, estão David de Oliveira, Brayan F. e David de Oliveira, que farão flash tattoo a partir de R$ 100, das 10h às 19h dos dois dias. Já Carol Bodypiercer fará aplicação de piercings, nos mesmos dias e horários, a partir de R$ 60. E a própria Kenia fará uma live paint, a partir das 15h, mostrando ao público uma pintura ao vivo.





