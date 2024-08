Confira a previsão do tempo desta quinta-feira em Londrina e na região

A quinta-feira (29) será de Sol e temperatura amena em Londrina e nos Municipios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O Sol predomina durante todo o dia e as temperaturas seguem aumentando, devido ao afastamento da massa de ar polar que estava sobre o Estado.

Na sexta-feira (30) não há previsão de mudanças no tempo. As condições atmosféricas não se alteram muito, mas as temperaturas seguem aumentando e faz calor durante a tarde.







A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira em Londrina foi de 12°C e a máxima pode chegar aos 29°C durante a tarde.