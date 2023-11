Confira como vão funcionar os serviços municipais em Londrina no feriado da Proclamação da República

Nesta quarta-feira, 15 de novembro, data em que é celebrado o feriado nacional da Proclamação da República, a Prefeitura de Londrina não terá expediente em sua sede administrativa, assim como também não abrirão ao público os prédios de secretarias e órgãos municipais. Isto inclui pontos como as partes administrativas da Saúde, Educação, Fazenda, Acesf, Sema, CMTU, Cohab e Procon-LD. Os atendimentos serão retomados normalmente na quinta-feira (16).





Como de praxe, aqueles serviços considerados essenciais não serão interrompidos e continuam operando com escalas montadas de acordo com a exigência. Fazem parte deste grupo atendimentos em segmentos como saúde, fiscalização, defesa social, serviços funerários e outros.

Saúde – Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina estarão fechadas apenas no dia 15, e o mesmo vale para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I, o CAPS AD e a Farmácia Municipal. A reabertura irá ocorrer já no dia seguinte do feriado.





Por sua vez, as UPAs Sabará e Centro-Oeste (Jardim do Sol) seguirão abertas, durante 24 horas, assim como o Pronto Atendimento (PA) do Jardim Leonor. Funcionam normalmente também os serviços do SAMU, Maternidade Municipal, Pronto Atendimento Infantil (PAI), PA/CAPS III, o PA 18 horas do Maria Cecília (7h à 1h), na região norte, e o PA 16 horas do União da Vitória (das 7h às 23h), na região sul.

Educação – As unidades escolares da rede municipal de ensino de Londrina não terão aula nesta quarta-feira (15), voltando a funcionar na quinta-feira (16).





A decisão vale para as escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), bem como para os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos conveniados. Estes últimos possuem calendário próprio, porém costumam seguir as recomendações da Prefeitura.





Defesa Social – Sem qualquer alteração em suas demandas, a Guarda Municipal continua operando normalmente ao longo de toda a semana, prestando serviços 24 horas. Ficam mantidos os patrulhamentos regulares em áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre, entre outras. Também funciona sem interrupções o serviço de videomonitoramento da GM. A quem precisar registrar denúncias e ocorrências, os telefones disponíveis são o 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil).

Parque Arthur Thomas – Aberto sempre de terça a domingo, o parque ficará aberto normalmente no feriado nacional de amanhã, bem como nos dias seguintes, das 8h às 17h. Dessa forma, o parque é uma opção de lazer para as famílias neste dia de descanso. O fechamento do local ao público ocorre apenas às segundas-feiras.





Por sua vez, a sede administrativa da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), que também opera no espaço do Parque Arthur Thomas, estará fechada na quarta (15) e retoma os atendimentos na quinta-feira (16).

Restaurante Popular – Este espaço público que oferece gratuitamente refeições de qualidade, a preço acessível, funciona diariamente de segunda a sexta-feira. Excepcionalmente nesta quarta-feira (15) não haverá atendimento. Na quinta-feira (16), as portas abrirão novamente, no horário de sempre, das 11h às 14h.





O Restaurante Popular fica localizado na rua Professor João Cândido, 14, Centro, em frente ao Terminal Urbano. Regularmente, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), que faz a gestão do RP, divulga o cardápio semanal de refeições em seu perfil no Instagram – clique aqui para conferir.

Acesf – A sede administrativa do órgão, na Avenida Juscelino Kubitschek, Centro, não estará aberta ao público somente no feriado deste dia 15, reabrindo no dia seguinte. Porém, não há mudanças nos atendimentos dos serviços funerários de plantão que funcionam durante 24 horas, podendo ser acessado a qualquer momento pela população.





Abre e fecha – CMTU

Nesta quinta-feira (15), feriado da Proclamação da República, os setores administrativos e de atendimento ao público da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estarão fechados. A retomada das atividades ocorrerá no dia seguinte.





Os ônibus do transporte coletivo circularão com os horários relativos a domingos e feriados. No Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), administrado pela CMTU, haverá expediente somente das equipes operacionais, com recesso dos trabalhos administrativos.





Os agentes de trânsito atuarão em escala reduzida, com patrulhamento de rotina e monitoramento do tráfego. O efetivo completo voltará ao normal na quinta-feira (16).





A realização dos serviços de limpeza, entre eles capina do mato, varrição de vias, lavagem de calçadas e conservação de lagos, será interrompida no feriado e restabelecida no dia seguinte.





A coleta dos resíduos orgânicos e do rejeito será feita como de costume, percorrendo os bairros já atendidos às quartas-feiras. O recolhimento do material reciclável que seria feito no recesso, no entanto, será transferido para quinta.





Os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, nas regiões leste e norte, estarão abertos para o recebimento de descartes no intervalo das 8h às 18h.





As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas regularmente, com presença facultativa dos comerciantes. Mais informações sobre a programação dos serviços podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até as 17h de terça-feira (14).