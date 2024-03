Confira o cardápio do Restaurante Popular de Londrina para esta sexta-feira

Com 89 mil estudantes do ensino médio elegíveis, Paraná adere ao programa Pé-de-Meia

O Paraná formalizou a adesão ao programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação, que prevê o pagamento de uma poupança aos estudantes que cursam o ensino médio. A estimativa é que mais de 89 mil alunos do Estado possam ser beneficiados com a medida.