Confira o funcionamento dos serviços municipais no Dia de Finados em Londrina

No feriado nacional do Dia de Finados, nesta quinta-feira (2). Alguns serviços municipais sofrerão alterações em seu funcionamento regular.





A Prefeitura de Londrina e suas sedes administrativas estarão fechadas nos dias 2 e 3 de novembro, considerado ponto facultativo pelo Decreto Municipal nº 1.401 de 2023, assinado pelo prefeito Marcelo Belinati. Secretárias e órgãos municipais também não irão funcionar nestes dois dias, no final de semana também não haverá expediente. A retomada normal dos serviços ocorrerá na segunda-feira (6).



Os serviços essenciais como sáude, segurança pública, fiscalização, entre outras irão funcionar normalmente no feriado.

Nos dias 2 e 3 de novembro, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Londrina estarão fechadas.

O Centro de Especialidades Odontológicas(CEO), a Policlínica, o centro de Atenção Psicossocial (CAPS ) I, o CAPS AD e Farmácia Municipal. Estes locais não abrirão no final de semana, devendo retomar suas atividades normais na próxima segunda (06).

Já os UPAs Sabará e Centro-Oeste e o Pronto Atendimento(PA) do Jardim Leonor estará funcionando normalmente.





SAMU, Maternidade Municipal, Pronto Atendimento Infantil (PAI), CAPs III, o PA 16 horas do Maria Cecília (7h as 1h), na região norte , e o PA 18 horas do união da Vitória (das 7h as 23h), na região Sul.

Na rede municipal de ensino, não haverá aulas dias 02 e 03 de novembro, recesso valendo para todas as escolas, Centro Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centro de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos convenidadas. As atividades escolares voltarão normalmente na segunda-feira (6).





As atividades da Guarda Municipal de Londrina (GML) mantém seus expediente normalmente.

Em caso de denúncias e ocorrências entrar em contato pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199

(Defesa Civil).

Nesta quinta-feira (2) e sexta-feira (3) a sede administrativa da Acesf ficará fechada. O atendimento ao público voltará também na segunda-feira (6). No entanto, os serviços funerários funcionarão 24 horas, podendo ser acessados a qualquer momento pela população.





Conforme estimativa da Acesf, aproximadamente 150 mil pessoas devem visitar os 13 cemitérios municipais no feriado, sendo cinco localizados na área urbana e oito distritais. O período para limpeza, reformas, pinturas, lavagens e demais serviços nos jazigos foi encerrado na última semana. Tais serviços poderão ser realizados no dia 3 de novembro.

No dia do feriado os visitantes dos cemitérios que precisarem de orientações sobre localização de jazigos deverão se informar com servidores que estarão nos escritórios administrativas de cada unidade.

O público poderá consultar antecipadamente a localização de jazigos em cemitérios municipais no

Portal da Acesf . Existe ainda o sistema georreferenciado on-line com mapa virtual de três cemitérios: São Pedro, João XXIII e Padre Anchieta. Esta modalidade de consulta poderá ser consultada cliando aqui





A Acesf também dará orientações sobre descarte de embalagens plásticas. Está permitido para os visitantes levar apenas vasos de flores naturais, sem a embalagem que a envolve. As plantas artificais são proibidas já que podem acumular água parada, propiciando ambiente de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue e outras doenças.





Missas – Marcando as homenagens do Dia de Finados, Londrina terá nesta quinta-feira (2) algumas missas em cemitérios da área urbana e rural. As cerimônias estão marcadas para os seguintes horários e locais: Cemitério São Pedro, às 9h; Cemitério João XXIII, às 9 h; Cemitério Padre Anchieta, às 9h30; Cemitério Jardim da Saudade, às 9h; Cemitério Distrital de Irerê, às 9h30; Cemitério Distrito de Paiquerê, às 8h; Cemitério Maravilha, às 9h.





Os ônibus do transporte coletivo funcionará na tebela de horários relativo a domingos e feriados, com excessão das linhas: 102; 108; 110/111; 309; 314; 406; 428 e 501, operadas pela Grande Londrina, e das linhas 202; 203; 208; 210; 211-250; 213; 218; 228; 601 e 602, da Londrisul.





A realização dos serviços de limpeza e coleta de resíduos orgânicos e do rejeito não acontecerão na quinta (2), as atividades devem retornar na sexta-feira (3).





O Parque Arthur Thomas, opção de passeio para as famílias no feriado funcionará todos os dias das 8h as 17h inclusive nos feriados, portanto funcionará normalmente no Dia de Finados. Exceto segunda-feira dia de fechamento semanal do local.





A sede administrativa da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), que também opera no espaço do Parque Arthur Thomas, estará fechada nos dias 2 e 3 de novembro, abrindo novamente na segunda-feira (6).







(Com informações do N.Com)